Sienna IM : lancement d'un FCPR Evergreen en partenariat avec Cedrus & Partners

Ce fonds de fonds d'actifs réels, essentiellement investi au travers d'entreprises européennes et principalement au sein de l'Union européenne, vise un TRI (taux de rendement interne) net de 8% et dispose d'une poche de liquidité.

Classé " article 8 " selon la réglementation SFDR, il s'adresse aux intermédiaires et investisseurs particuliers et est accessible à partir de 1000 euros.

Le FCPR Sienna Private Assets Allocation est le troisième fonds hybride du groupe Sienna IM, combinant le private equity, la stratégie infrastructures (70% de l'actif du fonds) et les actifs liquides (30%).

(AOF) - Sienna Investment Managers étend sa gamme de solution d’investissement hybride avec le lancement d’un fonds FCPR Evergreen Sienna Private Assets Allocation. Cedrus & Partners sera co-promoteur du fonds et aura un rôle de conseil externe sur la partie non cotée.

