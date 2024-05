Sienna IM lance une solution multi classes d'actifs

(AOF) - Sienna Investment Managers lance Sienna Protection 90, un fonds d'allocation spécialement conçu pour répondre aux besoins des épargnants salariés qui souhaitent diversifier leurs investissements, tout en assurant une protection partielle de leur capital. Sienna Protection 90 est conçu pour tirer parti du dynamisme des marchés actions et obligataires et offrir une protection partielle contre les baisses en période de forte volatilité grâce à un mécanisme d'effet cliquet.

Le portefeuille diversifié composé notamment de fonds actions, obligataires et de liquidités permet de réduire le risque, tout en cherchant à maximiser le potentiel de rendement à long terme.

Le fonds propose une protection en capital d'au minimum 90% du capital net investi (hors des commissions de souscription et/ou de rachat et des éventuels impacts liés à la fiscalité).

Chaque valeur liquidative maximale atteinte par le fonds détermine un nouveau niveau de protection plancher, offrant ainsi une sécurisation progressive de l'investissement.

Le fonds assure cette protection grâce à l'achat d'une option de vente. Sienna Protection 90 offre une liquidité quotidienne à ses souscripteurs, leur permettant de d'arbitrer ou de racheter tout ou une partie de leur investissement à tout moment. Le fonds a été créé sur-mesure, en collaboration et géré par Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée au Crédit Mutuel Arkéa.

Dans certaines situations de marché, Sienna Protection 90 est exposé à un risque de monétarisation (par exemple en cas de baisse prolongée et continue des marchés). Dans ce cas, le fonds ne bénéficiera plus du potentiel de performance de la stratégie exposée au marchés actions et obligataires, il sera alors exposé à des actifs monétaires et fera l'objet d'une liquidation ou fusion dans un délai de 90 jours.