Sienna IM franchit les 30Md€ d’actifs sous gestion

(NEWSManagers.com) - Après toutes ses récentes acquisitions, Sienna Investment Managers, filiale à 100 % de GBL, a indiqué qu'elle avait franchi le cap des 30 milliards d’euros d’actifs gérés. Ces acquisitions « s’inscrivent dans l’ambition de la société de créer une marque forte à l’échelle européenne », selon un communiqué.

Avec les rachats de L’Etoile Properties et plus récemment de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA) et d’Acofi Gestion, Sienna IM gère désormais 33,7 milliards d’euros (dont 3,2 milliards de capitaux permanents). Ses expertises de long terme recouvrent le private equity, la dette privée et l’immobilier, en direct ou via des fonds, mais aussi les solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale pour les institutionnels comme pour les clients privés.

Sienna IM ajoute que les sociétés qui ont rejoint le groupe changeront de nom afin de marquer leur nouvelle appartenance tout en précisant leur spécificité. Ainsi, l'Etoile Properties, qui gère 6,6 milliards d’euros (décembre 2021) en actifs immobiliers pour le compte de clients institutionnels internationaux, est renommée Sienna Real Estate. MHGA, qui supervise 21,4 milliards d’euros en solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale pour le compte de clients français, prendra le nom de Sienna Gestion. Acofi Gestion, qui affiche 2,5 milliards d’euros d’encours en dette privée pour des clients européens, devient Sienna Private Credit. L’activité nouvelle dédiée aux investissements dans le digital, basée à Londres, est baptisée Sienna Digital. Enfin, l’activité historique de capital investissement prend le nom de Sienna Private Equity.