Sienna IM enrichit son équipe commerciale dédiée aux CGP

(AOF) - Sienna IM renforce son activité auprès des conseillers en gestion de patrimoine avec l'arrivée de deux chargés de relations investisseurs au sein de son équipe commerciale dédiée aux actifs cotés et hybrides. Cyril Grinblat, chargé de relations investisseurs senior – Actifs cotés et hybrides, aura pour mission de développer le réseau de distribution de Sienna IM ainsi que l'offre destinée aux CGP et de contribuer à l'innovation produits.

À ses côtés, Bilel Marjaoui, chargé de relations investisseurs – Actifs cotés et hybrides, contribuera à la prospection de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine et participera à la commercialisation des fonds.

Ils sont sous la responsabilité de Pierre-Antoine Nonotte-Varly, directeur du développement commercial – Actifs cotés et hybrides.

Cyril Grinblat, 44 ans s'appuie sur un parcours professionnel qui l'a conduit à occuper plusieurs postes clés : en 2014 chez Tocqueville Finance en tant que responsable du développement commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine, sociétés de gestion et banques privées ; en 2018 chez Roche-Brune AM, où il a dirigé les activités de distribution externe ; puis en 2020 chez APICIL AM où il a piloté le lancement d'un nouveau fonds. Plus récemment, en 2021, il a intégré VIE PLUS, où il a été responsable de l'animation de l'offre et du développement de solutions pour les CGP.

Bilel Marjaoui, 27 ans, a débuté sa carrière en 2021 chez DWS en tant qu'assistant commercial, avant d'intégrer Tikehau Capital où il a occupé pendant près de deux ans le poste de chargé de relations investisseurs. À la suite de cette expérience, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat dans le conseil en financement aux start-ups.