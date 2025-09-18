Sienna IM déploie sa stratégie de financement en dettes privées aux PME-ETI de la défense

(AOF) - Sienna Investment Managers (Sienna IM) a finalisé le lancement de sa stratégie de financement en dettes privées dédiée aux PME-ETI de l'industrie de la défense. La stratégie comprend notamment un fonds institutionnel, Sienna Héphaïstos, et un fonds fermé conçu pour la clientèle des particuliers en vue d'être distribué en partenariat avec des compagnies d'assurance-vie et dispositifs d'épargne. Plus de 270 millions d'euros d'engagements ont déjà été sécurisés sur cette stratégie, confirmant l'objectif cible de levée compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros courant 2026.

Sienna Héphaïstos est un fonds de dette privée dédié aux PME et ETI de l'industrie de la défense européenne. Le fonds financera 30 à 40 entreprises. La collecte sera déployée en Europe par l'équipe de gestion française en dette privée, s'appuyant sur l'expertise de l'équipe de gestion italienne du groupe Sienna IM.

Ce fonds de dettes senior secured a vocation à soutenir la chaîne de sous-traitance des grands groupes de l'industrie de la défense via des prêts finançant aussi bien leur BFR et leurs capex que la croissance externe, en complément des financements en capital et en relais des financements bancaires existants