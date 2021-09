Sienna IM compose les équipes de sa nouvelle succursale parisienne

(NEWSManagers.com) - Sienna Investment Managers (ex-Sienna Capital) a ouvert récemment une succursale à Paris dans la foulée du rachat de l' Etoile Properties annoncé début août. La filiale de gestion du groupe belge GBL a procédé à ses premiers recrutements qui viendront compléter l'équipe d'une douzaine de personnes de l' Etoile Properties.

La succursale va ainsi accueillir :

- Sophie Chipot-Kolosvari en tant que directrice juridique pour le groupe. Avocate et diplômée de Sciences-Po, Sophie Chipot-Kolosvari a 22 ans d' expérience chez Arthur Andersen, la Caisse des dépôts et consignations et Lagardère.

- Banel Kane en tant que directrice Corporate Development. Elle est diplômée de Paris-Dauphine, et compte 12 ans d' expérience en M&A notamment chez Natixis et BNP Paribas.

- Sébastien Lesueur sera le directeur Technologies et Systèmes d' Information (CTIO). Il est diplômé de l' Ecole Nationale Supérieure d' Arts & Métiers et de l' ESSEC, et dispose de 21 ans d' expérience dans le domaine notamment chez UFF et La Banque Postale.

La succursale sera dirigée par Philippe Renauld, actuel COO (Chief operating officer) du groupe qu'il a rejoint en décembre dernier. Diplômé de l' Ecole Centrale Paris, Philippe Renauld compte 25 ans d' expérience dans des fonctions corporate et en Asset Management (Fondations Capital, Eurazeo)

" Ils devraient être rejoints dans quelques mois par l' équipe parisienne de l' Etoile Properties (Sienna Real Estate), à savoir une douzaine de collaborateurs à ce jour" , indique un communiqué.