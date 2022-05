Sienna Gestion recrute un commercial d’AllianzGI

(NEWSManagers.com) - Pierre-Antoine Nonotte-Varly a rejoint lundi Sienna Gestion en tant que responsable des ventes et du développement, selon son profil Linked-In. L’intéressé vient d’Allianz Global Investors où il était commercial institutionnel pour la France depuis septembre 2020. Avant cela, il a passé onze ans chez Amundi.

Sienna Gestion (ex MHGA) est la société française de Sienna IM (groupe Bruxelles Lambert) qui gère 21 milliards d'euros d'encours.

Sienna IM a récemment réalisé plusieurs acquisitions en France. Avec les rachats de L’Etoile Properties et plus récemment de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA) et d’Acofi Gestion, Sienna IM gère désormais 33,7 milliards d’euros (dont 3,2 milliards de capitaux permanents).