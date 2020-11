Sienna Capital officialise l'arrivée de son nouveau directeur général

(NEWSManagers.com) - Comme l'avait annoncé NewsManagers en septembre dernier, Sienna Capital, la plateforme de gestion alternative de GBL, la holding des familles Frère et Desmarais, a recruté Pedro-Antonio Arias en qualité de directeur général. L'annonce officielle a été faite ce matin. Il remplace l'américain Colin Hall, qui occupait ce poste depuis huit ans.

Pedro-Antonio Arias arrive d'Amundi, où il était directeur mondial des actifs réels et alternatifs depuis 2013. Auparavant, il a travaillé notamment chez Rothschild & Co (2004-2010) et au sein du groupe Casino (2010-2013).