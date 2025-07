Siemens: vaste projet de site ferroviaire à Munich information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi le lancement à Munich de la construction d'un nouveau site ferroviaire appelé à devenir l'une des usines européennes les plus modernes en la matière, dans le cadre d'un investissement de 250 millions d'euros devant permettre la création de plus de 500 emplois.



Le projet d'extension du site de Munich-Allach, qui va bénéficier de nouvelles technologies liées au laser, à la robotique, aux jumeaux numériques et à l'IA, prévoit de plus que doubler sa superficie, qui passera de 47.000 à 100.00 m2.



Il est prévu que 385 locomotives Vectron et 180 voitures Vectouro y soient fabriquées chaque année.



Avec le déménagement prévu du siège social de Siemens Mobility de Munich-Perlach vers Munich-Allach, le site devrait accueillir d'ici à 2028 plus de 2500 individus.





Valeurs associées SIEMENS 218,350 EUR XETRA +1,09%