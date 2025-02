Siemens: va faire un don de matériels à l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Siemens va faire don de plusieurs unités de cogénération à haute performance à l'Ukraine pour approvisionner le pays avec la chaleur et l'électricité.



Cet équipement est particulièrement important pour des bâtiments tels que des hôpitaux, des écoles et des jardins d'enfants, car de grandes parties de Les infrastructures vitales de l'Ukraine ont été détruites par la Russie.



' De telles mesures nous permettent d'apporter notre contribution - via une économie circulaire intelligente - à la transformation des infrastructures énergétiques, tout en atténuant la détresse du peuple ukrainien, qui souffre en grande partie en raison des dommages considérables causés aux infrastructures de leur pays' a déclaré Veronika Bienert, membre du conseil d'administration de Siemens AG, chargé de Siemens Real Estate et l'Europe de l'Est.





