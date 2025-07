Siemens: trains à batterie pour Regiobahn en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 16:27









(Zonebourse.com) - Siemens annonce que trois trains à batterie Mireo Smart Plus B vont être déployés par Regiobahn sur la ligne RE 47 entre Remscheid-Lennep et Düsseldorf à partir de l'été 2026.



Ces rames à deux voitures, conçues pour une vitesse maximale de 140 km/h et une autonomie de 120 km, remplaceront les anciens trains diesel, assurant ainsi un service ferroviaire quasi sans émission sur cet axe régional non électrifié.



Offrant 122 places, une zone vélo, le WiFi, un accès PMR et des prises USB, elles visent un haut niveau de confort.



Siemens Mobility assurera l'entretien via un contrat full service, garantissant une disponibilité maximale. Götz Nink, directeur général de Regiobahn, souligne que ' ces trains offrent une solution fiable, confortable et sans émission, adaptée à la complexité de la ligne '.





