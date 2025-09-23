Siemens signe une alliance avec plusieurs grands fabricants de machines-outils
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 13:35
Ces fabricants sont en particulier Grob, Trumpf, Chiron, Renishaw et Heller, ainsi que le Werkzeugmaschinenlabor (WZL) de l'université technique de Rhénanie-Westphalie d'Aix-la-Chapelle et le groupe Voith.
Cette collaboration marque une étape décisive vers la réalisation d'un modèle d'IA sectoriel, le Siemens Industrial Foundation Model indique le groupe.
Siemens a présenté sa vision de ce modèle pour la première fois à la Foire de Hanovre 2025.
' Je vois là une formidable opportunité pour l'économie européenne et sa solide base industrielle, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie, de la construction mécanique, de l'énergie, de la santé, des infrastructures et des transports. En mettant à disposition le trésor de données unique de nos entreprises pour créer des modèles d'IA générative, nous pouvons atteindre des niveaux de productivité totalement inédits, et cette alliance dans le domaine des données dans l'industrie de la construction mécanique ouvre la voie ', déclare Roland Busch, DG de Siemens AG.
Valeurs associées
|228,400 EUR
|XETRA
|+0,59%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Amazon, LAM Research) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (+0,10%), ... Lire la suite
-
Programme Scaf: Dassault Aviation affirme pouvoir construire seul un nouvel avion de combat si nécessaire
Le président-directeur général de Dassault Aviation, Eric Trappier, a déclaré mardi que le constructeur aéronautique français avait la capacité de fabrique la prochaine génération d'avions de combat européens sans partenaire, tout en mettant l'Allemagne au défi ... Lire la suite
-
Au moins 1.000 condamnés à mort ont été exécutés en Iran depuis le début de l'année, selon un décompte publié mardi par l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui dénonce une "campagne de massacres" dans les prisons iraniennes. Ce chiffre est le plus élevé depuis que cette ... Lire la suite
-
Deux arrêts cardiaques suspects au bloc opératoire en moins d'une semaine: la cour d'assises du Doubs a commencé mardi à se pencher sur les premiers décès par empoisonnement imputés à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, des faits remontant à 2008 et décrits comme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer