Siemens: signe un contrat avec les chemins de fer danois

(CercleFinance.com) - Les chemins de fer danois (DSB) ont annoncé qu'ils avaient choisi S3 Passenger pour remplacer leur ancien système de gestion des stocks pour tous leurs services de grandes lignes.



DSB a signé un contrat de 12 ans qui peut être prolongé de 12 années supplémentaires. DSB est le troisième opérateur de transport public sur le marché scandinave à utiliser S3 Passenger.



'Chez Siemens Mobility, nous nous engageons à conduire la transformation numérique de l'industrie ferroviaire en fournissant une technologie qui favorise l'efficacité opérationnelle et garantit une excellente expérience pour les passagers ', a déclaré Devina Pasta, DG de Siemens Mobility Software.





