Siemens signe un accord avec Railpool pour la création d'une centre d'entretien des locomotives
Le site est situé dans la logistique Interporto de Vérone hub, le plus grand terminal de trafic intégré d'Italie.
Avec un investissement conjoint d'environ 20 millions d'euros, les deux entreprises ont l'intention de développer conjointement un Centre d'experts ultramoderne pour l'entretien des locomotives de divers fabricants.
" Ce centre de locomotives dédié est équipé avec une technologie de maintenance de pointe pour offrir à nos clients le maximum disponibilité et d'efficacité. Elle soutiendra le transfert de fret à mesure que le tunnel de base du Brenner s'ouvre et devient une partie importante de notre Dépôt européen et réseau de services. " a déclaré Michael Peter, DG de Siemens Mobility.
