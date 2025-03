Siemens: signe un accord avec CPFL Energia au Brésil information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure va transformer le secteur de l'électricité brésilien grâce à un nouveau projet de compteurs intelligents. Cet accord a été signé avec CPFL Energia, l'un des plus grands distributeurs d'énergie au Brésil.



Le contrat porte sur le changement d'environ 1,6 million de compteurs conventionnels par des compteurs intelligents dans l'État de São Paulo d'ici 2029.



Ce changement permettra une amélioration de la gestion des interruptions d'approvisionnement en électricité. Les consommateurs auront également la possibilité de surveiller leur propre consommation et d'encourager les changements d'utilisation pour réduire les coûts d'électricité.



' Grâce à la technologie de Siemens, CPFL Energia sera en mesure d'améliorer son efficacité opérationnelle, ainsi que d'offrir des avantages économiques et un approvisionnement énergétique fiable aux consommateurs domestiques' a déclaré Sabine Erlinghagen, DG de Siemens Grid Software.



'La mise en oeuvre de compteurs intelligents améliore non seulement la gestion du réseau, mais contribue également de manière significative à la réduction des émissions de carbone' souligne Sabine Erlinghagen.





Valeurs associées SIEMENS 226,500 EUR XETRA -1,05%