Siemens: Siemens Energy India introduit en Bourse de Bombay information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Siemens AG annonce avoir finalisé avec succès l'introduction à la Bourse de Bombay de ses activités énergétiques en Inde, sous le nom de Siemens Energy India Ltd, qui constitue désormais une société distincte dont il détient encore 69% du capital.



'Il s'agit d'une étape importante dans le cadre de la stratégie de transformation du portefeuille de Siemens AG, en simplifiant et en renforçant sa structure d'entreprise sur un marché indien en pleine croissance et d'importance stratégique', explique le groupe allemand.



Cette opération est réalisée conformément à l'accord de novembre 2023 entre Siemens AG et Siemens Energy, ce dernier devant prendre à terme une participation de contrôle dans Siemens Energy India Ltd (contre une participation de 6% à ce jour).





Valeurs associées SIEMENS 209,000 EUR XETRA -0,97%