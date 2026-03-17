Siemens s'allie à Rittal pour l'infrastructure énergétique des centres de données
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:33
"Dans les data centers , les densités électriques dépassant les 100 kW par rack sont devenues la norme. Vers 2030, la densité électrique pourrait être plus que multipliée par dix. Ceci requiert de nouvelles architectures pour la distribution électrique, le refroidissement et la reprise de chaleur", explique-t-il.
Selon le groupe allemand, il s'agit de créer une infrastructure standardisée pour accélérer la construction de centres de données haute performance, minimiser le temps de calcul et répondre à la densité de puissance croissante des applications d'IA.
"La collaboration cible les marchés dans lequels les codes et normes électriques de la Commission électrotechnique internationale (CEI) sont reconnus et utilisés, ce qui couvre un grand nombre de pays à travers le monde", précise Siemens.
Une première étape dans le coeur des data centers
La première étape de cette collaboration consiste à établir une alimentation électrique rapide et standardisée directement dans le coeur d'un centre de données, où se trouvent les cabinets de serveurs et le stockage des données.
Parmi les autres projets menés conjointement par Siemens et Rittal figurent le développement d'un système de distribution basse tension standardisé pour les centres de données modulaires et conteneurisés, ainsi que des solutions optimisées pour la sécurité opérationnelle et personnelle.
"Les premiers projets clients sont déjà en cours de réalisation. La collaboration entre Siemens et Rittal devrait s'étendre à d'autres secteurs et applications à l'avenir", ajoute le groupe technologique.
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