Siemens s'allie à GlobalFoundries pour tirer parti de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 15:51
Ils se concentreront sur les technologies d'automatisation pour la fabrication de semi-conducteurs, l'électrification, les solutions numériques et les logiciels allant du développement de puces à la gestion du cycle de vie des produits.
"Cette collaboration étendue intervient à une époque de demande sans précédent pour les puces essentielles et des plateformes autonomes dans des domaines critiques tels que l'IA, la défense, l'énergie et la connectivité", souligne Siemens.
"En s'associant et en apportant de nouvelles capacités, Siemens et GlobalFoundries pourront soutenir une croissance accélérée, de meilleures sécurité et fiabilité, ainsi qu'élargir leur impact à l'échelle du secteur", ajoute le groupe allemand.
Valeurs associées
|239,6000 EUR
|XETRA
|+3,45%
