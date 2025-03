Siemens: renforce son partenariat avec Accenture information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Accenture annonce renforcer 'considérablement' son partenariat de longue date avec Siemens afin d'aider les clients des deux sociétés à ' réinventer et transformer l'ingénierie et la production '.



À l'occasion de la Foire de Hanovre 2025, les deux entreprises ont annoncé la création du Business Group Accenture Siemens, regroupant 7 000 professionnels dotés d'une expérience internationale reconnue dans les domaines de la production et de l'informatique.



Au sein de ce Business Group, les entreprises codévelopperont et commercialiseront conjointement auprès de leurs clients des solutions combinant l'automatisation, l'IA industrielle et les logiciels du portefeuille Siemens Xcelerator avec les capacités d'Accenture en matière de données et d'IA.





