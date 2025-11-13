Siemens relève son objectif de croissance à moyen terme, mais déçoit dans l'immédiat
Le géant industriel allemand a déclaré ce matin à l'occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique 'One Tech Company' qu'il ambitionnait d'afficher à moyen terme un taux de croissance compris entre 6% et 9%, hors Siemens Healthineers dont la déconsolidation a été officialisée hier soir.
Le groupe dit par ailleurs prévoir sur cette période une hausse 'à un chiffre', mais en 'haut de fourchette', de son bénéfice par action hors incidences de l'allocation du prix d'acquisition (BPA hors PPA).
Dans son communiqué, Siemens manifeste par ailleurs l'ambition de doubler le chiffre d'affaires dégagé par ses activités digitales d'ici 2030 et d'investir un milliard d'euros sur les trois prochaines années afin de mettre l'IA 'à l'échelle'.
Il a par ailleurs réaffirmé le principe d'une politique de distribution de dividendes 'en croissance régulière', ce qui matérialisera dans l'immédiat par le versement d'un dividende annuel pour 2025 de 5,35 euros par action, contre 5,20 euros par titre en 2024.
Ces annonces encourageantes étaient cependant obscurcies par des perspectives pour l'exercice 2025/2026 globalement inférieures aux attentes.
Siemens indique ainsi anticiper, sur une base comparable, une croissance de 6% à 8% de son chiffre d'affaires assortie d'un BPA hors PPA compris entre 10,40 euros et 11,00 euros.
'Cela laisse entrevoir une révision à la baisse de 7% en moyenne des estimations du consensus', prévient un analyste.
S'ajoutent à cela des résultats également un peu moins bons que prévu pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2024/2025.
Sur le trimestre clos fin septembre, son chiffre d'affaires a progressé de 6% sur une base comparable pour s'établir à 21,4 milliards d'euros, là où que le marché visait 5,2%.
Le résultat de l'activité industrielle a, lui, augmenté de 2% à 3,2 milliards d'euros, conformément aux attentes, mais la marge opérationnelle dégagée par l'activité industrielle ressort en baisse de 0,2 point de pourcentage à 15,3%, en-dessous de la prévision moyenne de 15,9% établie par les analystes.
A 2,30 euros, le BPA hors PPA s'inscrit également en-deçà du consensus de 2,68 euros.
Suite à ces annonces, l'action Siemens lâchait 4,5% jeudi matin vers 9h40, essuyant la plus forte baisse de l'indice DAX, ce qui ramenait autour de 27% ses gains sur l'ensemble de l'année.
