Siemens relève son objectif de bénéfice pour 2026 après avoir dépassé les attentes au T1

Siemens SIEGn.DE a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, le groupe d'ingénierie ayant annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre de son exercice 2026.

Le fabricant de trains et de logiciels industriels a déclaré que son bénéfice par action était attendu entre 10,70 à 11,10 euros pour son exercice 2026, qui se termine à la fin septembre, contre 10,40 à 11,00 euros prévus précédemment.

Sur le premier trimestre de son exercice, le groupe fait état d'un bénéfice industriel en hausse de 15% à 2,90 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,64 milliards d'euros.

Sur la période, Siemens a déclaré une hausse de 4% de son chiffre d'affaires, à 19,14 milliards d'euros, dépassant également les prévisions de 19,09 milliards d'euros. Les commandes ont quant à elles augmenté de 7%.

Roland Busch, directeur général de Siemens, a déclaré que l'intelligence artificielle (IA) avait été un puissant moteur de croissance pour l'entreprise.

"Nous développons l'IA industrielle dans nos secteurs d'activité principaux", a-t-il déclaré. "En intégrant profondément l'IA dans la conception, le développement, les produits et les opérations, nous apportons une valeur ajoutée mesurable à nos clients."

Parmi les produits d'IA de Siemens figurent des logiciels qui aident à former des robots logistiques à reconnaître différentes tailles de boîtes, ainsi que des logiciels industriels qui permettent aux opérateurs de parler à leurs machines pour identifier et résoudre des problèmes mécaniques.

Les logiciels Siemens sont utilisés pour concevoir des centres de données avant leur construction, tandis que l'entreprise fournit également du matériel tel que des équipements de distribution d'électricité pour les sites, qui sont utilisés pour soutenir l'intelligence artificielle.

