Siemens relève ses prévisions après un bénéfice record au T2

par John Revill

Siemens SIEGn.DE a publié jeudi un bénéfice industriel trimestriel et un volume de nouvelles commandes les plus élevés de son histoire, dépassant les attentes, le groupe industriel allemand ayant relevé en conséquence sa prévision de bénéfice annuel.

L'entreprise, dont les produits vont des trains aux logiciels d'usine en passant par les systèmes de gestion technique des bâtiments, a enregistré une progression dans la plupart de ses activités industrielles, portée notamment par une forte amélioration au sein de sa division "Digital Industries", spécialisée dans l'automatisation industrielle.

Siemens a annoncé une hausse de 25% de son bénéfice industriel, à 3,52 milliards d’euros, pour le trimestre clos le 30 juin, soit son plus haut niveau.

Ce chiffre, en hausse par rapport aux 2,82 milliards d’euros enregistrés un an plus tôt, a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 3,18 milliards dans un consensus établi par l’entreprise.

Le chiffre d’affaires a progressé de 7% pour atteindre 20,79 milliards d’euros, dépassant également les attentes (20,64 milliards d’euros), tandis que les commandes ont augmenté de 13% pour s’établir à 27,90 milliards – un autre record trimestriel.

Siemens a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l’ensemble de l’exercice se terminant fin septembre et table désormais sur un résultat compris entre 11,20 et 11,50 euros, contre une fourchette précédente de 10,70 à 11,10 euros.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre très fructueux, avec des commandes et un bénéfice records", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué.

La société a indiqué avoir trouvé un accord avec les autorités fiscales allemandes sur le traitement de l'action Siemens Healthineers qu’elle distribuera à ses investisseurs à la suite de la scission prévue.

Siemens, qui détenait 67% du capital du fabricant d’équipements médicaux lors de l’annonce du projet, vise à céder environ 30% de ses parts si les actionnaires donnent leur accord l’année prochaine.

(Rédigé par John Revill; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)