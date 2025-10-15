Siemens présente le Sinamics S220, un moteur industriel plus performant et durable
Grâce à sa nouvelle unité de commande et à une connexion plus rapide, le système facilite la maintenance à distance et l'intégration dans les usines connectées.
Le Sinamics S220 mise aussi sur la sécurité et la cybersécurité, avec des protections renforcées pour les données et les utilisateurs. Conçu avec des matériaux recyclables et une consommation d'énergie optimisée, il s'inscrit dans la démarche de Siemens pour une industrie plus durable.
