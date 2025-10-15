 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Siemens présente le Sinamics S220, un moteur industriel plus performant et durable
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 13:10

Siemens annonce le lancement du Sinamics S220, un nouveau système d'entraînement destiné aux machines industrielles. Plus puissant que son prédécesseur, il permet de contrôler plusieurs moteurs en même temps avec une grande précision et d'améliorer la productivité.

Grâce à sa nouvelle unité de commande et à une connexion plus rapide, le système facilite la maintenance à distance et l'intégration dans les usines connectées.

Le Sinamics S220 mise aussi sur la sécurité et la cybersécurité, avec des protections renforcées pour les données et les utilisateurs. Conçu avec des matériaux recyclables et une consommation d'énergie optimisée, il s'inscrit dans la démarche de Siemens pour une industrie plus durable.

Valeurs associées

SIEMENS
240,650 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank