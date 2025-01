Siemens: présente la nouvelle rame d'un métro à Sydney information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et Sydney Metro présentent le design de la nouvelle rame de métro Sydney Metro - Western Sydney Airport.



Cette voiture prototype réaliste et grandeur nature a permis d'effectuer des essais approfondis et de recueillir les commentaires des clients avant que les trains définitifs ne commencent à être fabriqués.



'La rame du métro de Sydney dispose d'un intérieur spacieux avec de grandes zones multifonctionnelles pour les fauteuils roulants. Les larges portes doubles permettent aux passagers de monter et de descendre rapidement' indique le groupe.



' Cette nouvelle ligne soutiendra 14 000 emplois pendant la construction, alimentant ainsi la croissance de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'économie nationale. ' a déclaré Léon Soulier, directeur général de l'unité “clés en main” de Siemens Mobility.





