Siemens: premier déposant européen de brevets

(CercleFinance.com) - Avec 1.830 demandes de brevets à l'Office européen des brevets (OEB) en 2024, Siemens indique se classer au premier rang des entreprises basées dans l'Union européenne en la matière, l'Allemagne figurant dans le top 10 avec Siemens, BASF et Robert Bosch.



Le groupe allemand précise qu'environ un quart de l'ensemble de ses demandes de brevets a porté sur les domaines de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique, en augmentation de 60% sur les cinq dernières années.



Siemens ajoute qu'au cours de son exercice 2024, ses employés ont déposé environ 5.300 dossiers d'inventions dans le monde, ce qui sur la base de 220 jours ouvrés, a représenté un rythme de l'ordre de 24 inventions par jour.





