Siemens: ouvre une usine de trains aux Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a annoncé l'ouverture de son usine de fabrication de trains au sein de son nouveau Goole Rail Village au Royaume-Uni, après un investissement pouvant atteindre 230 millions d'euros.



Cette usine, qui s'étend sur 67 acres, assemblera les nouveaux trains de la ligne Piccadilly de Londres, qui entreront en service à partir de 2025.



L'investissement créera jusqu'à 700 emplois directs et 1 700 opportunités dans la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030.



Siemens annonce aussi un investissement supplémentaire de 50 millions d'euros pour un centre d'assemblage de bogies, créant jusqu'à 200 emplois supplémentaires d'ici 2026.





