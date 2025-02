Siemens: nouvelle responsable des communications information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 14:35









(CercleFinance.com) - Siemens fait part de la nomination de Christiane Ribeiro Guimarães Höfer comme nouvelle responsable des communications du groupe à partir du 1er mars. Elle succèdera alors à Lynette Jackson, qui exerçait cette fonction depuis octobre 2021 et a décidé de quitter le groupe.



Christiane Ribeiro est actuellement responsable des communications du CEO Roland Busch. Elle a aussi dirigé les communications de 'ONE Tech Company', un programme récemment lancé par le groupe allemand pour une croissance accélérée.





Valeurs associées SIEMENS 225,00 EUR XETRA -0,09%