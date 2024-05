Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouveaux logiciels IA pour l'industrie de l'eau information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir élargi son portefeuille de logiciels pour l'industrie de l'eau, permettant à ses clients d'optimiser les opérations de leurs installations grâce à l'intelligence artificielle, sans avoir besoin d'expertise technique.



Ces solutions permettront de réduire les pertes d'eau, prévenir la pollution des égouts et garantir la fiabilité des actifs de traitement.



'Avec nos nouvelles offres logicielles, nous répondons à ces conditions et permettons aux compagnies des eaux de réaliser des opérations d'IA. analyses opérationnelles basées sur des analyses', a commenté déclare Anja Eimer, directrice générale Global Water Business chez Siemens.



Pour rappel, Siemens publiera ses résultats trimestriels jeudi 16 mai.





