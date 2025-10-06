 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,45
-1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens lance la famille de produits SICHARGE FLEX
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 12:35

Siemens a annoncé le lancement de la famille de produits SICHARGE FLEX, son système de recharge distribuée pour véhicules électriques (VE) de nouvelle génération.

'Contrairement aux systèmes de charge rigides à usage unique, SICHARGE FLEX offre une Approche dynamique et adaptable, assurant une performance et un investissement optimaux protection des opérateurs et des entreprises' indique le groupe.

Ce système offre une large gamme de puissance, de 480 kW à plus de 1,68 mégawatt, permettant aux points de charge de fournir de la puissance par incréments de 80/120 kW.

SICHARGE FLEX offre jusqu'à 1 500 A de charge grâce à son distributeur MCS, permettant une charge rapide même pour les plus grands véhicules électriques comme les camions lourds ainsi que les bus urbains et terrestres électriques.

Valeurs associées

SIEMENS
242,500 EUR XETRA +0,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général du comité Nobel Thomas Perlmann (d) près des portraits de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi, lauréats du Nobel de médecine, à Stockholm le 6 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de médecine récompense la découverte des "gardiens du système immunitaire"
    information fournie par AFP 06.10.2025 13:22 

    Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi à un trio américano-japonais pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire, en particulier l'identification des "gardiens du système immunitaire". La chercheuse américaine Mary E. ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 13:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank