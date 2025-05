Siemens: l'UE autorise une acquisition en Inde information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun des activités de Siemens Energy dans le domaine des générateurs de turbines éoliennes terrestres en Inde par Mavco Investments Private et M. Prashant Jain, tous trois originaires d'Inde, et par TPG.



L'opération porte principalement sur la fourniture de générateurs de turbines éoliennes terrestres en Inde.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





