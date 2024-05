Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: investit 150 ME pour agrandir le dépôt de Dortmund information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a annoncé un investissement de quelque 150 millions d'euros visant à ajouter plus de 87 000 m² à son dépôt de Dortmund-Eving et pouvoir répondre à la demande croissante de services ferroviaires.



Dans le détail, il est notamment prévu de construire une halle de service supplémentaire de 12 300 m² avec des installations de stockage, des bureaux et des ateliers pour assurer la maintenance des trains jusqu'à 400 mètres de long.



La construction du nouveau bâtiment devrait commencer en 2024 et s'achever d'ici 2026. Les travaux porteront la superficie totale du dépôt à 157 550 m², contre 70 000 m² auparavant.







