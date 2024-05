Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Healthineers: BPA ajusté trimestriel à +13% information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers publie un chiffre d'affaires de 5435 ME au titre du 2e trimestre de son exercice fiscal 2024 (soit jan-fev-mars), en hausse de 1,7% en publié et de +3% en comparable.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté affiche une progression de 8%, à 822 ME, tandis que le bénéfice net ressort à 431 ME, pratiquement quadruplé (+297%) par rapport à la même période un an plus tôt (108 ME).



Le BPA ajusté ressort à 0,55 euro, en progression de 13%.



Pour l'exercice 2024, Siemens Healthineers anticipe une croissance de CA comprise entre 4,5 % et 6,5 % par rapport à l'exercice 2023, avec un BPA ajusté attendu entre 2,1 et 2,3 euros.





Valeurs associées SIEMENS HEALTH XETRA -3.89%