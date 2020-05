Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens gardera d'abord 45% de Siemens Energy après la scission Reuters • 25/05/2020 à 19:13









SIEMENS GARDERA D'ABORD 45% DE SIEMENS ENERGY APRÈS LA SCISSION MUNICH (Reuters) - Siemens a l'intention de conserver une participation de 45% au capital de sa filiale d'énergie après la scission de celle-ci prévue d'ici la fin de l'année, a-t-on appris lundi de deux sources proches du dossier. Le conglomérat allemand prévoit de distribuer à ses actionnaires une action Siemens Energy pour deux actions Siemens détenues, a-t-on précisé de mêmes sources. Il prévoit de garder 35,1% du capital de Siemens Energy directement, une participation qu'il réduirait dans un délai de 12 à 18 mois, tandis que son fonds de pension en détiendrait 9,9%. Siemens héritera de trois sièges sur 20 au conseil de surveillance de Siemens Energy, qui sera présidé par Joe Kaeser, son président du directoire sur le départ. (Alexander Hübner, version française Marc Angrand)

Valeurs associées SIEMENS XETRA +2.41%