Siemens: finalise l'acquisition de Dotmatics pour 5,1 Mds$

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé la clôture de l'acquisition de Dotmatics, spécialiste des logiciels R&D pour les sciences de la vie basé à Boston, pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards de dollars.



Dotmatics sera intégré à la division Digital Industries Software, élargissant ainsi de façon significative le portefeuille PLM (Product Lifecycle Management) de Siemens vers le marché des sciences de la vie.



Siemens estime que Dotmatics devrait générer plus de 300 millions de dollars de revenus en 2025 avec une marge EBITDA ajustée supérieure à 40 %, contribuant immédiatement à la croissance et à la rentabilité de Siemens, hors synergies.



À moyen terme, les synergies de chiffre d'affaires sont estimées à environ 100 millions de dollars par an, pour dépasser 500 millions à plus long terme.





