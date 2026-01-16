Siemens et Rheinmetall s'allient pour le pilotage à distance des trains
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:00
Ce programme, doté d'un financement de 17 millions d'euros du Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWE) et de l'Union européenne, mobilise la filiale MIRA de Rheinmetall pour concevoir une solution de conduite à distance (Remote Train Operation ou RTO).
En s'appuyant sur la technologie 5G et la détection d'obstacles par Intelligence Artificielle (IA), le projet prévoit notamment l'équipement d'un train à grande vitesse ICE 4.
L'objectif est de permettre des manoeuvres complexes depuis un poste de contrôle centralisé, optimisant ainsi la logistique dans les dépôts de maintenance.
Comme le souligne Win Neidlinger, directeur général de MIRA GmbH, cette technologie de télé-opération "réduit la charge de travail du personnel et jette les bases de nouvelles étapes d'automatisation".
Cette innovation, conçue pour être installée sur les flottes existantes, vise à pallier la pénurie de conducteurs tout en renforçant la résilience du système ferroviaire européen grâce à un système répondant aux normes de sécurité les plus strictes, telles que le Niveau d'intégrité de sécurité automobile D (ASIL-D).
Rheinmetall progresse de 0,6% à Francfort, conservant ainsi sa trajectoire haussière : le titre a gagné 23% depuis le début de l'année.
