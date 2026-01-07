Siemens et NVIDIA s'associent pour créer le premier système d'exploitation de l'IA industrielle
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 12:15
Le partenariat ambitionne de transformer l'intégralité de la chaîne de valeur industrielle grâce au déploiement de solutions d'IA native. Dès 2026, l'usine électronique de Siemens à Erlangen servira de modèle pour les premiers sites de production mondiaux entièrement pilotés par l'IA et adaptatifs.
En intégrant les bibliothèques d'infrastructure de NVIDIA, Siemens accélérera l'ensemble de son portefeuille de simulation et d'automatisation de la conception électronique (EDA), promettant des gains de vitesse de 2 à 10 fois supérieurs.
Roland Busch, p.-d.g. de Siemens AG, affirme que cette collaboration permet de "redéfinir la manière dont le monde physique est conçu, construit et géré". De son côté, Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, souligne que l'IA générative transforme désormais les jumeaux numériques en "intelligence active du monde physique".
Ce projet inclut également la conception de "centrales de données IA" optimisées pour répondre aux besoins massifs en calcul et en efficacité énergétique.
Siemens gagne près de 2% ce matin à Francfort.
Valeurs associées
|251,700 EUR
|XETRA
|+1,68%
A lire aussi
-
Le Venezuela va livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, a affirmé mardi le président américain, Donald Trump, quelques jours après le renversement, lors d'un raid américain, du président Nicolas Maduro, capturé et désormais incarcéré ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
Bouchons en Ile-de-France, vols annulés, coupures d'électricité... L'épisode neigeux qui sévit depuis lundi dans le nord et l'ouest de la France a entraîné d'importantes perturbations mercredi. Un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer