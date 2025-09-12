 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Siemens et Bluegame dévoilent un partenariat technologique
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:44

(Zonebourse.com) - Siemens annonce son partenariat avec Bluegame, marque italienne du groupe Sanlorenzo, pour le développement du yacht BGF45, présenté en première mondiale au Cannes Yachting Festival 2025.Le navire, premier modèle de la gamme BGF de multicoques à foils, intègre la technologie SENTRON ECPD (Electronic Circuit Protection Device), coeur de son système d'électrification.Ce dispositif de protection électronique des circuits assure une gestion intelligente de l'énergie, une réponse ultra-rapide aux anomalies et une réduction des coûts de maintenance.
Selon Andreas Matthé, CEO Electrical Products chez Siemens Smart Infrastructure, cette innovation contribue à 'des niveaux de sécurité, d'efficacité et de durabilité inédits, y compris en mer'.
Certifié EcoTech, le SENTRON ECPD permet jusqu'à 90% d'économies de métaux et plastiques par rapport aux solutions classiques, s'inscrivant dans la stratégie durable de Bluegame.

