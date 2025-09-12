Siemens et Bluegame dévoilent un partenariat technologique
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:44
Selon Andreas Matthé, CEO Electrical Products chez Siemens Smart Infrastructure, cette innovation contribue à 'des niveaux de sécurité, d'efficacité et de durabilité inédits, y compris en mer'.
Certifié EcoTech, le SENTRON ECPD permet jusqu'à 90% d'économies de métaux et plastiques par rapport aux solutions classiques, s'inscrivant dans la stratégie durable de Bluegame.
