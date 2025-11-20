Siemens Energy va restituer jusqu'à 11,5 milliards de dollars aux investisseurs en raison de l'essor du marché de l'électricité

(Refonte avec des détails de la présentation aux marchés des capitaux) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

FRANKFURT/DUESSELDORF, Allemagne, 20 novembre (Reuters) -S iemens Energy ENR1n.DE prévoit de rendre jusqu'à 10 milliards d'euros (11,5 milliards de dollars) aux actionnaires d'ici à la fin 2028, a déclaré le groupe jeudi, portant les actions à un nouveau record historique grâce à la demande en plein essor d'équipements d'infrastructure électrique.

Jusqu'à 6 milliards d'euros proviendront d'un programme de rachat d'actions, a déclaré la société avant une journée des marchés financiers à Charlotte, aux États-Unis, les paiements de dividendes représentant le reste.

Les actions de Siemens Energy, qui a relevé la semaine dernière ses objectifs à moyen terme sur la base d'une forte demande mondiale pour les turbines à gaz et les réseaux d'énergie, ont grimpé de 8,4 % pour atteindre un niveau record. Elles étaient en hausse de 4% à 1239 GMT.

Les analystes de Citi ont écrit que "le rachat important pourrait aider les actions à se réévaluer par rapport" à GE Vernova GEV.N , le principal rival de Siemens Energy qui se négocie à un ratio cours/bénéfice de 50 fois, comparé à celui de Siemens Energy qui est de 30 fois.

Une partie de cet écart de valorisation a été attribuée à des multiples d'actions généralement plus élevés en Amérique du Nord, le deuxième marché le plus important de Siemens Energy après l'Europe, où la société réalise environ un quart de ses revenus.

L'explosion de la demande d'infrastructures électriques, en partie motivée par le besoin de centres de données pour alimenter la technologie de l'IA, se traduira également par des investissements d'environ 2 milliards d'euros dans le réseau de transformateurs et d'appareillages de Siemens Energy d'ici à 2028.

(1 $ = 0,8687 euros)