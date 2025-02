Siemens Energy: trimestriels en ligne, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le titre Siemens Energy reprend un peu de terrain mercredi matin à la Bourse de Francfort suite à la parution de résultats trimestriels en ligne avec les attentes.



Le groupe allemand a déclaré ce matin avoir signé un 'solide début d'exercice' grâce aux tendances de marché porteuses du moment.



Son bénéfice avant éléments exceptionnels a plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 481 millions d'euros sur les trois mois clos fin décembre.



Dans un communiqué, la société indique que ses performances ont été encore pénalisées par les difficultés rencontrées par sa filiale d'éoliennes Siemens Gamesa, mais dans une moindre mesure qu'il y a un an.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 8,9 milliards d'euros, ce qui correspond à une croissance de 18,4% hors effets de change et de périmètre, avec une hausse de l'activité dans tous ses métiers.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent des comptes en ligne avec les résultats préliminaires qui avaient été dévoilés le 23 janvier.



Pour l'ensemble de son exercice 2024/2025 en cours, Siemens Energy dit viser une croissance de 8% à 10% de son chiffre d'affaires à données comparables, accompagnée d'une hausse de 3% à 5% de son bénéfice avant exceptionnels.



D'après les analystes d'Oddo, ces objectifs pourraient être révisés à la hausse à l'occasion de la publication des résultats semestriels, prévue au mois de mai.



Peu avant 10h00, le titre Siemens Energy grignotait 0,5% après avoir démarré la séance en territoire négatif.



Soutenue par le développement de l'IA, qui requiert de gros besoins en énergie, l'action affiche un gain de 136% sur les six mois écoulés.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 57,06 EUR XETRA -0,42%