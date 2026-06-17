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Siemens Energy signe un contrat pour des parcs éoliens offshore de l'opérateur allemand 50Hertz
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 12:51

Siemens Energy et Neptun Smulders Offshore Renewables (NSORe) ont obtenu un contrat pour fournir un nouveau système de connexion au réseau pour les parcs éoliens offshore en mer du Nord pour l'opérateur allemand de transport 50Hertz.

La connexion permettra de transmettre jusqu'à 2 gigawatts d'énergie éolienne du large vers le terre.

Siemens Energy équipera la plateforme de technologies de transmission électrique.

Siemens Energy a également obtenu un contrat de service à long terme couvrant la maintenance, les services informatiques et le support d'astreinte.

L'entreprise prévoit de valider la commande en totalité au cours du prochain exercice à partir du 1er octobre 2026.

Tim Holt, membre du conseil exécutif de Siemens Energy, a déclaré : " L'expansion des connexions au réseau offshore est actuellement l'une des tâches les plus exigeantes de la transition énergétique, surtout au rythme actuellement exigé. Pour y contribuer, nous avons spécifiquement élargi nos capacités en Allemagne. "

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