Siemens Energy: résultats records au troisième trimestre portés par l'essor de l'IA

Siemens Energy a atteint au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/2026 des niveaux records en termes de commandes, de chiffre d'affaire et de rentabilité, portés par une forte demande en électricité liée à l'essor de l'IA, a annoncé le groupe allemand mercredi.

( POOL / JUSTIN TALLIS )

"La demande mondiale d’électricité – et par conséquent celle de nos produits – est restée forte au troisième trimestre", s'est réjoui le président du directoire de Siemens Energy, Christian Bruch, cité dans un communiqué.

La branche qui produit des turbines à gaz a enregistré des commandes records, d'un montant de près de 10 milliards d'euros, tirées vers le haut par la demande aux Etats-Unis, notamment pour les centres de données, et des projets de centrales au Moyen-Orient et en Asie.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'électricité des centres de données américains devrait plus que tripler d'ici 2035, et représente déjà entre 6 et 8% de la consommation électrique du pays.

Entre avril et juin, les commandes à Siemens Energy ont augmenté, hors effets de change et d'évolution du portefeuille, de 8,5% pour atteindre un montant record de 17,9 milliards d'euros.

Le bénéfice du groupe avant éléments spéciaux a ainsi plus que triplé pour atteindre 1,623 milliard d'euros, contre 497 millions un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires (+18,5% sur une base comparable) s'est également établi à son niveau le plus élevé à ce jour, à 11,4 milliards d'euros.

L'essor de l'IA a également profité au géant des puces électroniques Infineon, qui a annoncé mercredi, avoir signé des contrats pluriannuels d'une valeur de plusieurs milliards d'euros avec des clients du secteur des centres de données.

Dans ce contexte, Siemens Energy a confirmé ses prévisions pour l'année 2026 et s'attend désormais à ce que sa marge se situe dans la fourchette haute de ses prévisions.

Vers 08H00 GMT, l'action, cotée au Dax, gagnait 2,4% à la Bourse de Francfort.