Siemens Energy perd 10 % après le record de jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 novembre - ** Les actions de la société allemande Siemens Energy ENR1n.DE ont chuté d'environ 10 % après le record atteint jeudi, suite à la publication de ses résultats

** L'évolution du cours de Siemens Energy aujourd'hui est probablement due à des prises de bénéfices", a déclaré Nikolas Demeter, analyste chez Metzler

** Un trader a déclaré qu'aucune nouvelle positive n'était attendue après la journée des marchés financiers de l'entreprise

** M. Demeter a ajouté que Siemens Energy fournit également des infrastructures électriques pour les centres de données et a récemment constaté une certaine corrélation entre la performance de son action et celle des principales entreprises technologiques américaines

** Les valeurs technologiques européennes ont baissé vendredi matin après le rallye mondial de jeudi suite aux prévisions optimistes de Nvidia NVDA.O

** RBC, quant à elle, relève le prix cible de Siemens de 130 euros à 136 euros par action, en tenant compte des nouvelles prévisions à moyen terme et des perspectives au-delà

** Les actions sont sur le point de connaître leur pire journée depuis janvier

** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions étaient en hausse de 122,5 % depuis le début de l'année