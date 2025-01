Siemens Energy: nouveaux records, les analystes optimistes information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - L'action Siemens Energy inscrit jeudi de nouveaux plus hauts historiques, portée par une succession d'avis favorables sur les perspectives du groupe énergétique allemand.



A 16h50, le titre gagne 5,5%, ce qui porte sa progression à plus de 12% depuis le début de l'année contre une hausse de 7% pour l'indice DAX.



Dans une note publiée ce matin, les équipes de Deutsche Bank rappellent que la valeur a connu un parcours en montagnes russes ces dernières semaines, mais juge que les éléments porteurs tels que le projet 'Stargate' ou la déclaration de l'urgence énergétique nationale aux Etats-Unis l'emportent sur les facteurs négatifs, comme les ruptures de pales de ses éoliennes en Suède ou les restrictions imposées par Trump sur le secteur éolien américain.



'La forte croissance de la consommation d'énergie ainsi que les besoins liés à la transition énergétique et au déploiement de l'IA nécessitent des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, qui soutient les métiers de réseau ('grid') et de turbines à gaz du groupe', explique Deutsche Bank.



La banque allemande souligne par ailleurs que le titre continue de s'échanger sur la base d'une décote significative en comparaison de son comparable américain GE Vernova, avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 10x contre 22x pour l'ancienne filiale de GE, ce qui la conduit à réitérer sa recommandation d'achat.



Mardi dernier, les analystes de Berenberg avaient recommandé de faire l'acquisition du titre, exactement pour les mêmes raisons.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 58,80 EUR XETRA +6,64%