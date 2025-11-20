Siemens Energy investira 2,3 milliards de dollars dans des usines d'équipements de réseaux électriques d'ici à 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siemens Energy ENR1n.DE prévoit d'investir 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) dans son réseau mondial d'usines de transformateurs et de commutateurs d'ici 2028, a déclaré la société dans des diapositives avant une journée des marchés financiers.

(1 dollar = 0,8681 euro)