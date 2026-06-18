Siemens Energy étudie une séparation de sa division industrielle

Siemens Energy examine la possibilité de se séparer de sa division Transformation of Industry, selon un document interne cité par le Manager Magazin. Cette activité, qui emploie environ 17 000 personnes et a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice, accompagne les industriels dans leurs projets de décarbonation et d'efficacité énergétique. Le groupe allemand a confirmé évaluer régulièrement son portefeuille d'activités, tout en précisant qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Parmi les scénarios envisagés figurent une introduction en Bourse ou une scission au profit des actionnaires. Selon le magazine, Siemens Energy pourrait céder dans un premier temps environ 60% du capital de la division tout en conservant temporairement les 40% restants. Les projections internes évoquent un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards d'euros d'ici 2031, soit une progression de plus de 75% par rapport à 2025, tandis que le bénéfice pourrait presque tripler pour atteindre entre 1,6 et 1,8 milliard d'euros.

Les analystes de Citi estiment toutefois que cette activité reste moins stratégique que les métiers des turbines à gaz et des réseaux électriques, actuellement portés par la croissance des centres de données, de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique. Les représentants des salariés, notamment le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall, ont demandé davantage de transparence concernant les réflexions en cours. À la Bourse de Francfort, l'action Siemens Energy a progressé de 4,70% sur la séance.