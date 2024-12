Siemens Energy : consolide de -6% vers 48,5E information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Après une multiplication par 8 depuis le plancher des 6,90E du 26/10/2023 et une multiplication par X 2,25 depuis le 6 septembre dernier (23,7/53,3E), Siemens Energy consolide de -6% vers 48,5E.

Le prochain objectif devrait être le comblement du 'gap' des 42,02E du 12 novembre.

Le principal support long terme se situe vers 34E : il correspond à un précédent zénith remontant au 13 janvier 2021.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 49,37 EUR XETRA -0,04%