Siemens Energy: choisi pour des projets verts en Australie 21/05/2025









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir été sélectionné par ACEREZ pour fournir sept condensateurs synchrones dans le cadre de la première phase du Central-West Orana REZ (Renewable Energy Zone), une zone dédiée au développement de 4,5 GW de projets d'énergie renouvelable dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.



Cette technologie stabilisera le réseau électrique en régulant la tension et la fréquence, facilitant l'intégration de sources solaires et éoliennes.



Le contrat inclut la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance sur cinq ans.



' Ce projet renforce la stabilité du réseau et soutient la transition vers un système énergétique plus durable ', déclare Samuel Morillon, directeur général de Siemens Energy Australie.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 78,580 EUR XETRA -0,20%