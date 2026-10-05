Siemens Energy au chevet des infrastructures gazières ukrainiennes

Naftogaz, société détenue à 100% par le gouvernement ukrainien et l'entreprise allemande Siemens Energy ont signé un protocole d'accord. Celui-ci prévoit une collaboration renforcée pour protéger les infrastructures énergétiques, moderniser les installations de stockage souterrain de gaz et développer des projets de production d'électricité.

Les deux partenaires prévoient de développer ensemble des solutions pour :

- Sécuriser et renforcer physiquement les infrastructures énergétiques critiques

- Réaliser des audits de sécurité et évaluer les risques

- Améliorer la préparation aux crises et accélérer les réparations

- Renforcer la cybersécurité

L'accord prévoit également un travail conjoint pour moderniser les équipements des sites de stockage souterrain de gaz. Les deux entreprises vont étudier l'utilisation d'autres technologies Siemens Energy pour le stockage de gaz en Ukraine.

En outre, des consultations techniques pourront avoir lieu pour installer des systèmes de production d'électricité basés sur des turbines à gaz Siemens Energy, ainsi que des commandes automatisées.

L'accord a été signé lors d'une table ronde réunissant des entreprises ukrainiennes et allemandes, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky et du chancelier allemand Friedrich Merz. La première vice-première ministre d'Ukraine, Yulia Svyrydenko, et la ministre allemande de l'Economie et de l'Energie étaient également présentes.

Pour financer ces projets, les deux parties étudieront plusieurs options, notamment le recours aux institutions financières internationales, aux banques de développement et aux agences de crédit à l'exportation des pays partenaires.

"Le protocole d'accord signé aujourd'hui traduit notre engagement à long terme pour renforcer la résistance énergétique de l'Ukraine et faire progresser les technologies énergétiques. Avec le groupe Naftogaz, nous voulons aussi développer des solutions novatrices qui pourront bénéficier aux systèmes énergétiques du monde entier. Soutenir l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'aider à bâtir un avenir énergétique plus solide pour demain", a déclaré Christian Bruch, président-directeur général de Siemens Energy.