Siemens Energy : 12ème semaine de hausse, 34% depuis le 1er janvier
Le titre a bien démarré sa 12ème semaine de hausse consécutive, il gagne 34% depuis le 1er janvier : la France va probablement valider un plan de 300MdsE pour le développement du "renouvelable" dont l'essentiel servirait à financer des éoliennes (aucun constructeur français, Siemens N°1 en Europe).
Passé de 7,5E fin octobre 2023 à 163, soit X.22, avec un doublement depuis le 2 septembre, cela commence à ressembler à un FOMO gigantesque, le titre se payant près de 40 fois ses bénéfices : attention au plafonnement dans la zone des 168/169E.
Valeurs associées
|163,200 EUR
|XETRA
|+8,37%
