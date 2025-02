Siemens: en tête du DAX, porté par ses résultats information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Siemens a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé ses objectifs annuels, ce qui lui permettait d'afficher ce matin la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort.



Le groupe industriel allemand a dégagé sur son premier trimestre fiscal, clos fin décembre, un bénéfice net en hausse de 52% à 3,9 milliards d'euros, contre 2,5 milliards un an plus tôt.



Le conglomérat munichois explique avoir largement profité d'un gain de 2,1 milliards d'euros (après impôts) sur la vente de sa filiale de des moteurs électriques Innomotics.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 3% en données comparables pour s'établir à 18,4 milliards de dollars, là où le consensus visait autour de 18 milliards.



Dans un communiqué, Siemens évoque un premier trimestre 'prometteur' lui permettant de générer une dynamique 'positive' au niveau de ses comptes.



Les analystes mettent notamment en évidence la solidité de son flux de trésorerie disponible ('free cash flow'), qui a grimpé de 1,6 milliards d'euros sur le trimestre, contre un milliard un an auparavant.



Les professionnels retiennent également la hausse des prises de commandes de son activité dans les solutions numériques pour l'industrie ('Digital Industries'), qui ont augmenté de 6% en données comparables à 4,2 milliards d'euros sur le trimestre, à la faveur de la vigueur de ses métiers de logiciels et d'automatisation.



Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2024/2025, qui prévoient notamment une croissance organique de l'activité comprise entre 3% et 7%.



A la Bourse de Francfort, l'action Siemens progressait de plus de 4% dans le sillage de cette publication, portant à près de 12,5% ses gains depuis le début de l'année.





